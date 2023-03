Vincent, agriculteur à Nandrin, en a ras-le-bol de ramasser des déchets dans ses champs: «On n’est pas le dépotoir des gens et c’est de pire en pire!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a un an, nous rencontrions Vincent Fisenne, agriculteur à Nandrin. Celui-ci est éleveur de Blanc-Bleu-Belge et de vaches laitières. Son exploitation est située à 500 mètres de la route du Condroz alors que ses prairies sont situées le long de cet axe très fréquenté. Et ce n’est pas peu de l’écrire, il en subit de lourdes conséquences.

« Tous les jours, je retrouve des dizaines de déchets et de canettes dans mes champs », nous confiait-il. Des actes d’incivisme qui peuvent être dramatiques. Des bovins ont déjà perdu la vie après avoir ingurgité des canettes.

« Je trouve chaque jour des canettes dans mes champs. » - D.R.

Un an plus tard, la situation n’a guère évolué.