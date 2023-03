Crise énergétique: l’UE envisage de prolonger ses objectifs de réduction de consommation

Les Vingt-Sept « ont discuté la prolongation d’un certain nombre de mesures d’urgence pour pouvoir remplir rapidement nos stocks de gaz et être capables de faire face à de possibles tensions », dont « une mise sous contrôle de la consommation », a déclaré la ministre française Agnès Pannier-Runacher.

Cet objectif « volontaire » a été largement dépassé grâce à une météo clémente et aux tarifs élevés qui ont poussé ménages et entreprises à faire des économies. Selon Eurostat, la consommation de gaz dans l’UE a diminué de 19,3 % entre août et janvier, par rapport à la consommation moyenne sur la même période entre 2017 et 2022.