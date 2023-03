L’administration communale de Courcelles devient flexible: des horaires adaptés aux besoins de la population en soirée!

La prise de rendez-vous s’effectue directement auprès du service concerné, par téléphone ou par mail ou via l’accueil au 071/466.800 ou encore via le site communal ‘Prendre RDV’ www.courcelles.eu/ ou l’app Courcelles en poche.

– Le service agents constatateurs et gardiens de la paix

En dehors de ces horaires, les services communaux sont accessibles par téléphone ou mail de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h. De nombreux documents peuvent également être commandés 24h/24 et 7 jours/7 via le guichet en ligne de la Commune de Courcelles.