Fort chabrol ce mardi après-midi à Waret-l’Evêque: l’auteur, le fils de la famille, abattu par la police

Un fort Chabrol a lieu à Waret-l’Eveque (Héron) ce mardi dans l’après-midi. Les faits se sont déroulés dans la rue Guilitte, à proximité de l’école communale de Waret-l’Evêque. Dans une nouvelle habitation où la famille, les parents et les deux enfants, un garçon et une fille vivaient depuis une dizaine d’années nous dit-on.

Que s’est-il passé ? Le jeune homme aurait enfermé sa famille dans la cave avant de tirer avec une arme à feu vers l’extérieur. Ce qui semble se confirmer. De source sûre, on nous dit que le corps a été d’ailleurs retrouvé dans la cave.

Mais on ne connaît pas encore les détails de ce drame. On parle d’une importante altercation entre le fils et ses parents.

Une famille bien connue

Mardi en fin de journée, le bourgmestre, Éric Hautphenne confirmait : « Nous sommes au courant mais nous ne savons, pour l’heure, rien dire de plus à ce stade. Je ne ferai pas d’autres commentaires » dit-il.

Mais dans le voisinage, dans la commune c’est un choc. « C’est horrible ce qu’il arrive ici à Christine et Yannick. Au départ, certains ont cru que c’était le papa, Yannick. Il n’est pas bien en ce moment, il n’avait pas le moral, il faisait des dépressions », nous dit-on.

Durant des années, ce papa d’ailleurs, s’était notamment investi dans le comité des fêtes locales : « Il a longtemps participé à la kermesse, il était là pour donner un coup de main. Loïc était aussi un jeune du village, il venait boire des verres à la fête ».

« La maman est très appréciée dans le quartier, elle apprécie la commune, elle connaît ses voisins, c’est une dame que l’on croise souvent », nous dit-on encore.

Loïc semblait plus discret mais semblait avoir des « problèmes psychologiques ». « La famille est effondrée, elle est soutenue par les voisins », nous dit-on encore

Mardi en fin d’après-midi, le bourgmestre de Braives et président de la zone de police Hesbaye-Ouest, Pol Guillaume nous apprenait aussi que les jours du policier blessé n’étaient pas en danger. Même si celui-ci avait dû être hospitalisé.

Ce mardi, tout le quartier de la rue Guilitte est sous le choc. Près d’une école, toute cette rue paisible a été quadrillé sans que les voisins ne comprennent pourquoi.