Impactés par les travaux du tram à Liège, le Hervien et ses deux associés délocalisent la Maison du Moteur à Wandre

Travaillant au sein de la Maison du Moteur depuis le début des années, 2000, Frederic Pottgens (originaire de Herve et habitant Grand-Rechain) a repris la société en octobre 2021 avec deux autres personnes. Et une page va se tourner pour ce commerce spécialisé dans l’outillage motorisé depuis plus de 40 ans. Il va quitter son emplacement quai de Coronmeuse pour se délocaliser Avenue de l’Indépendance à Wandre. Un choix qui s’est effectué suite aux travaux du tram à Liège qui ont eu un impact important sur le commerce.