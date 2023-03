La ministre ne ferme pas la porte à davantage de subsides pour la rénovation du Grand Théâtre de Verviers

Le gros problème du Grand Théâtre c’est que les travaux coûtent plus cher que prévu. On passerait de 32 millions à 44. Or, les subsides restent les mêmes. Une situation qui préoccupe tout le monde y compris Stéphanie Cortisse qui a demandé ce qu’il était possible de faire à la ministre de la Culture.

Bénédicte Linard n’a pas fermé la porte. La demande de subventions supplémentaires ne sera examinée qu’après l’attribution de tous les marchés et lorsque la Ville de Verviers sollicitera l’accord ferme de la FWB, ce qui devrait se produire sous peu. Les surcoûts imputables principalement à des facteurs extérieurs tels que la crise du Covid-19 et la hausse des prix des matériaux.