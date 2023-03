Nouvelle arnaque aux bouteilles de vin pour un octogénaire d’Alleur qui a perdu 3.500 euros: «Ils ont vendu à mon père un piètre vin blanc qui vaut 4,79 euros la bouteille!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous vous présentions ce mardi la mésaventure étonnante survenue à une dame de 86 ans de la région liégeoise victime d’une arnaque des œuvres d’un jeune vendeur de vins.

Ce jeune vendeur lui a apporté six bouteilles de vin blanc de Bordeaux et avec son lecteur mobile de cartes bancaires, il est parvenu à lui soutirer 4500 € plus la somme de 95 € en liquide, en expliquant à chaque fois à la dame que la transaction bancaire n’avait pas fonctionné !

de videos

Suite à cet article, une famille d’Alleur nous a contactés pour nous expliquer la même mésaventure survenue à Ernest, un monsieur de 88 ans.