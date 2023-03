L’exposition Le Textile au fil des femmes de retour à Mouscron dès ce mercredi

L'exposition Le Textile au fil des femmes, proposée par PAC Mouscron et la Maison du Tourisme, sera cette fois présente un peu plus longuement ! Elle sera en effet visible gratuitement à la bibliothèque, côté livres, du 1er au 18 mars 2023. Le vernissage aura lieu ce jeudi 2 mars à 17h.

À travers des témoignages, documents et photos, un voyage dans le temps et au cœur d’un inestimable patrimoine commun. Le secteur textile et confection a fait partie intégrante de l’histoire et de la croissance de Mouscron. C’est le vrai patrimoine de notre région, sa richesse. Grâce à des entretiens, des citations, des coupures de presse et des photos d’archives, l’exposition retrace quelques aspects de cette longue et riche histoire.