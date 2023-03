«Ici, je peux me faire une coupe et une manucure à moitié prix»: à La Louvière, le salon de beauté citoyen pratique un tarif préférentiel pour personnes précarisées

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Inaugurée il y a 16 ans, la galerie des Magasins Citoyens de la rue Hamoir à La Louvière abrite plusieurs échoppes d’un genre inhabituel.

Parmi ceux-ci, l’espace Zen Latitude : un salon de coiffure et un institut de beauté où l’on peut prendre soin de soi. Se détendre le temps d’un soin. Bénéficier d’une manucure. Et surtout, se faire une coupe, une couleur et un brushing.