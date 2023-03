Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il a fallu une heure trente aux trois juges de la chambre des mises en accusation de Bruxelles pour entendre les avocats de Marc Tarabella et d’Eva Kaili. Chacun d’eux a plaidé la libération de leur client. La décision sera rendue vendredi. Ils sont tous deux inculpés de corruption, blanchiment et participation à une organisation criminelle dans le cadre de l’enquête sur la corruption du parlement européen par le Qatar et le Maroc. Maxime Töller, l’avocat de Marc Tarabella, répond à nos questions.