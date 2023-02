Une nouvelle fresque à Mons: un bouquet de coquelicots en souvenir de la première guerre mondiale

Lire aussi L’Art habite la ville: 4 nouvelles fresques à Flénu, Havré, Saint-Denis et Mons

La Ville de Mons compte aujourd’hui une soixantaine d’œuvres réalisées par des artistes belges et internationaux. « Ce projet a pour but d’embellir notre espace public et nos quartiers, et de rendre l’art accessible à tous. Il se poursuivra en 2023 et sera complété par des aménagements de ronds-points, en commençant par celui de Saint-Symphorien », complète-t-il.