Brexit: l’Irlande du Nord pourrait devenir la «zone économique la plus intéressante du monde»

« Si nous réussissons, l’Irlande du Nord sera dans une position incroyablement spéciale, unique au monde, pour avoir un accès privilégié non seulement au marché intérieur du Royaume-Uni, qui est énorme, mais aussi au marché unique de l’Union européenne », a pointé M. Sunak lors d’une visite d’une usine Coca-Cola dans le comté d’Antrim. « Personne d’autre n’a cela. Seulement vous ! »

Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont présenté lundi un accord qui devrait faciliter considérablement les échanges entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. En effet, le régime précédent, défini dans un protocole lié à l’accord de sortie du Royaume-Uni de l’UE, avait suscité de vives protestations de la part des unionistes britanniques d’Irlande du Nord, qui se sentaient coupés du reste du Royaume-Uni.

Tous les regards sont désormais tournés vers le parti unioniste DUP. À cause du protocole, le parti bloque la vie politique en Irlande du Nord depuis des mois. Les autres partis nord-irlandais ont immédiatement intensifié mardi la pression sur le DUP pour qu’il accepte rapidement le nouvel accord. Le chef du parti, Jeffrey Donaldson, ne s’est toutefois pas laissé enfermer dans un calendrier et a déclaré que le DUP examinerait l’accord de manière approfondie. Il a nié que le parti soit divisé en interne.

Rishi Sunak, de son côté, doit également rencontrer mardi soir à Londres les partisans de la ligne dure du Brexit au sein de son propre parti conservateur. Il est en effet tout aussi important pour lui qu’eux non plus ne bloquent pas l’accord. Le Premier ministre a confirmé que le Parlement tiendra un vote à Londres, mais sans donner de calendrier.