Attention si vous utilisez Whatsapp: dès ce mercredi 1er mars, l’application ne fonctionnera plus sur de nombreux smartphones!

Dès ce mercredi 1er mars, l’application Whatsapp ne sera plus accessible sur certains modèles de smartphones. Ce sont près de 35 smartphones qui sont concernés, et dont les détenteurs ne pourront plus utiliser l’application de messagerie.

Mais Whatsapp laisse un temps d’adaptation à ses utilisateurs, précise Geeko. La réception des messages restera donc possible pendant un temps, mais les différentes fonctions de l’application seront désactivées au fur et à mesure. Tous les appareils utilisant une version d’Android inférieure ou égale à la 4.1 sont donc concernés. Au niveau des iPhone, ce sont les personnes qui utilisent une version antérieure à iOS 12 qui sont concernées.