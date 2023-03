Carrefour dangereux et feux tricolores en panne à l’angle des rues du Moulin et Chavez à La Louvière: pas de priorité de droite ici, selon la police!

Nous vous en parlions dans nos colonnes ce mardi, le carrefour faisant la jonction entre les rues du Moulin, Achille Chavée et l’avenue de Wallonie est jugé dangereux par les conducteurs qui l’empruntent. Et pour cause, depuis des mois, les feux tricolores sont régulièrement en panne, alors qu’il s’agit d’un des principaux points de passage pour quitter La Louvière en direction de l’E42 ou la E19.

Les automobilistes qui arrivent de la rue du Hocquet ou de la rue Conreur doivent ainsi quasiment avancer à l’aveugle avant de s’assurer que personne ne surgit de leur droite, depuis la rue Chavée. Un souci de visibilité qui pourrait être à l’origine d’un accident avec blessés il y a quelques jours.