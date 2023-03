Ouverture ce samedi du nouveau magasin Biofagnes à Aubel

C’est ce samedi 4 mars que l’équipe de Biofagnes fêtera l’ouverture de son premier magasin franchisé dans le centre d’Aubel. Il est situé dans l’ancien bâtiment du Grand Café, occupé précédemment par Stassen Vin puis les Halles d’Aubel. Ce cadre bien connu des Aubelois a été totalement rénové.

Ce nouveau magasin 100 % bio dans le centre d’Aubel proposera un rayon fruits et légumes frais avec arrivage journalier, un rayon boulangerie bio et fait maison, des plats traiteurs faits maison à emporter, une petite restauration sur place, des produits sans lactose et sans gluten, une centaine de produits en vrac, etc.