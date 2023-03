Une SDF a volé des cigarettes et de l’alcool au Colruyt avant de frapper l’agent de sécurité

Par Elle a été repérée par les caméras de surveillance du magasin alors qu’elle était en train de voler deux fardes de cigarettes et une bouteille d’alcool. Lorsque l’agent de sécurité l’a interceptée, elle avait caché la marchandise dans ses poches.Elle a alors commencé à donner des coups au gardien et à insulter copieusement les policiers arrivés sur place.Elle a d’abord commencé à nier le vol mais a bien dû avouer devant les images de caméra. Elle sentait l’alcool et a avoué finalement avoir volé pour pouvoir revendre ces produits et se payer à manger.Elle s’est tout de même excusée à la fin mais, étant déjà en sursis probatoire, elle sera déférée ce mercredi au palais de justice.