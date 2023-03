Voici comment le Clasico Anderlecht-Standard a encore mal tourné

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une belle ambiance d’avant-match, quatre buts et une opposition plus que correcte, seulement ternie par un geste stupide de Noah Ohio qui a provoqué quelques échauffourées, mais sans plus : le premier Clasico de l’année 2023 disputé dimanche aura globalement ravi les amateurs du beau football, du vrai.

Malheureusement, il n’a pas échappé, comme les précédents, à la bêtise de quelques « supporters ». À la fin de la rencontre, quelques pétards ont été lancés depuis la Tribune 2, où siègent majoritairement les « South Leaders », en direction du parcage visiteurs. La police a dû intervenir en tribune mais également en dehors du stade, où « supporters » anderlechtois et liégeois ont tenté d’en découdre, de part et autre du grillage de protection. Des véhicules garés sur le parking VIP ont été endommagés mais surtout, dix-sept personnes ont été blessées, dont des stewards, quatre d’entre elles ayant été conduites aux hôpitaux de la région bruxelloise.