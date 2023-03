«Nous avons été contraints de prendre cette décision difficile»: mauvaise nouvelle pour les clients VOO qui disposaient de cet abonnement...

C’est une mauvaise nouvelle si vous êtes client vous et que vous disposez de l’abonnement Internet Zuny. L’opérateur a décidé de supprimer les séries TV comprises dans cet abonnement, car elles n’étaient pas assez regardées par les clients.

D’ici le 1er mai 2023, les séries comme « The Last of Us » et autres productions HBO disparaîtront de l’offre. Une très mauvaise nouvelle pour les clients Zuny, la sous-marque de VOO.