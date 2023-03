Ce mercredi, c’est la «journée mondiale du compliment»: 25% des employés n’en reçoivent jamais au boulot, selon une étude menée en Belgique

Mais un quart des employés (25 %) affirme ne jamais recevoir de compliments par rapport à leur travail. Or, se voir apprécié dans son travail renforce l'implication individuelle : selon 60% des collaborateurs, cela les rend plus productifs. Méthode de management « de base », simple, efficace et peu coûteuse ! Heureusement, 27 % des personnes interrogées disent recevoir des compliments au moins une fois par semaine.

Lire aussi Attention si vous utilisez Whatsapp: dès ce mercredi 1er mars, l’application ne fonctionnera plus sur de nombreux smartphones!

Doit-on pour autant tomber dans l’usage à répétition « d’une tape amicale dans le dos » à la moindre occasion? Certainement pas! Quelque 7% des employés indiquent qu'ils n'aiment pas se voir félicités pour leurs résultats ou leur intelligence. Quant à ceux qui apprécient ces formes de reconnaissance, ils préfèrent les recevoir de collègues (26%), d'un manager (40%) ou de clients (21%). L'enquête montre en outre que les compliments sont le plus souvent exprimés en face à face (62%), par courriel (22%) ou encore lors de réunions en ligne (16%).

Plus motivé, plus productif

Être complimenté pour notre travail nous rend plus motivés et plus productifs. Cela s'explique de façon scientifique. « Les réactions positives dont nous bénéficions ont pour effet d'activer le circuit de récompense de notre cerveau, libérant ainsi davantage de dopamine, l'hormone de la récompense. Afin de ressentir encore et encore ce "shot" de dopamine, nous sommes amenés à répéter le même comportement. Celles et ceux qui apprécient les compliments au travail seront donc naturellement plus disposés à accomplir une mission difficile ou stressante que celles et ceux qui ne reçoivent aucun encouragement », explique Lode Godderis, professeur de médecine du travail à la KU Leuven.