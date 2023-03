Salena et Pilou, les louviérois du duo Fusion, remportent la finale de The Dancer et deviennent «les meilleurs danseurs de Belgique!»

Ils l’ont fait. Ce mardi soir, Salena et Pilou, du duo Fusion, disputaient la finale de l’émission The Dancer, et ont offert aux spectateurs belges et louviérois un spectacle en direct rempli d’émotions. Depuis le début de l’aventure, le couple rêvait de gagner le concours, pour sublimer la carrière compétitive de Pilou d’une dernière victoire. Ils sont repartis du plateau le trophée en main et des étoiles plein les yeux.

Depuis deux semaines, les deux danseurs s’étaient positionnés en favoris, en raflant par deux fois le plus de points lors des demi-finales. Pourtant, ce mardi, rien n’était gagné : tous les finalistes se sont surpassés.