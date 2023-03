Vers un retour de la neige: voici les prévisions météo région par région

Aujourd’hui, le temps sera sec et ensoleillé, même si quelques champs nuageux d’altitude transiteront par le sud-est du pays. Les maxima varieront de 1 degré en Hautes-Fagnes à 6 degrés en plaine. Le vent de secteur nord-est deviendra modéré dans la plupart des régions.

Ce mercredi soir et cette nuit

Ce soir et cette nuit, le ciel sera pratiquement serein. Les minima se situeront entre 0 degré en bord de mer et localement -7 ou -8 degrés dans certaines vallées ardennaises, avec des valeurs proches de -3 ou -4 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.

Jeudi

Demain jeudi, le soleil sera omniprésent. Après les gelées matinales, les températures remonteront vers des valeurs de 4 ou 5 degrés en haute Ardenne à 8 degrés dans le centre et 9 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera modéré, et progressivement assez fort en bord de mer, de secteur nord-est.

Vendredi

Vendredi, les nuages seront prédominants mais le temps restera sec à une ondée près. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le nord-ouest du pays. Le vent modéré de nord-est reviendra au secteur nord en fin de journée.

Samedi

Samedi, le temps sera gris avec de nombreux champs de nuages bas et un risque d’un peu de bruine ou de faible pluie. En Ardenne, ces quelques éventuelles précipitations adopteront un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 2 et 8 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord.

Dimanche

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s’agira d’averses à caractère hivernal et sur les hauteurs de l’Ardenne de neige. Les maxima varieront de 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes à 7 degrés dans le nord-ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Lundi

Lundi, une zone de précipitations traversera notre pays. Selon le timing, les précipitations pourraient prendre un caractère hivernal même en basse et moyenne Belgique. En haute Belgique, on prévoit quelques (faibles) chutes de neige. Les maxima se situeront entre 1 et 6 degrés, sous un vent généralement faible d’ouest à nord-ouest.