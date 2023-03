Le bureau de sélection de l’administration fédérale, le Selor change de nom et devient: Travaillerpour.be

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons principalement recherché des économistes, des juristes, des agents pénitentiaires ou des collaborateurs de callcenter. Ce sont surtout les jeunes qui recherchent un emploi dans l’administration fédérale. Plus de 51.000 candidats avaient moins de 30 ans et plus de 10.000 candidats étaient âgés de plus de 50 ans », précise Petra De Sutter.