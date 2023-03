Femmes, le Sporting de Charleroi vous aime…

Le samedi 4 mars, en effet, les Zébrettes de Super League délaisseront avec plaisir leurs installations de Marcinelle pour investir le Mambourg afin d’y recevoir le FC Bruges en grande pompe sur fond de diverses animations mettant la gent féminine à l’honneur. Pour l’occasion, outre les abonnés aux matches de l’équipe masculine, toutes les dames auront l’accès au stade gratuit. Pour les hommes non abonnés, ce sera 5 €. Le coup d’envoi sera donné à 13h30.

Le 8 mars, ce sera la journée internationale des (droits des) femmes. À Charleroi, le collectif « Femmes de Mars » ne s’en contentera à nouveau pas et mènera diverses actions de sensibilisation à la cause tout au long de ce mois. Ses membres se satisferont donc sans doute de la double initiative prise par le Sporting pour l’occasion.

Rendez-vous le 10 mars

Mais ce n’est pas tout… Le vendredi 10 mars, à 20h45, les Zèbres en découdront avec OH Leuven en championnat de D1. Pour la circonstance, la T3 accueillera gratuitement toute femme qui s’y présentera. Et ces dames sont encouragées à arborer du blanc et du rose, soit les couleurs du club de supporters 100 % féminin du Sporting. Alors, à vous de jouer, Mesdames…