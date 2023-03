Forte croissance du chiffre d’affaires pour le groupe Bekaert spécialiste du fil d’acier, porté par les hausses de prix

Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 5,7 milliards d’euros, en hausse de 16,8 % par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires global a crû de 17 %, à 6,9 milliards d’euros, malgré une baisse des volumes de 8,8 %. Bekaert explique ces résultats « grâce à une discipline en matière de fixation de prix rigoureuse pour gérer la hausse des coûts, principalement des matières premières et de l’énergie ».

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) sous-jacent a, lui, diminué de 5 % par rapport à 2021, à 654 millions d’euros, pour une marge de 11,6 %. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) sous-jacent a également baissé, de 10,5 %, à 459 millions d’euros, pour une marge de 8,1 %. Le groupe juge cette rentabilité « robuste malgré un effet dilutif sur les marges dû à la transmission de l’augmentation des coûts, à la baisse des volumes et à l’absence des conditions économiques favorables de 2021 ».