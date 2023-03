Loïc, 27 ans, retient ses parents dans la cave et blesse un policier avant d’être abattu par la police à Héron: «La famille est effondrée…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un fort Chabrol a eu lieu à Waret-l’Eveque (commune de Héron, en province de Liège) ce mardi dans l’après-midi. Les faits se sont déroulés dans la rue Guilitte, à proximité de l’école communale. Le drame s’est noué dans une nouvelle habitation où la famille, les parents et les deux enfants (un garçon et une fille) vivaient depuis une dizaine d’années nous dit-on.

Du fort Chabrol au drame

On ne connaît pas encore les détails de ce drame. On parle d’une importante altercation entre le fils et ses parents. Certains riverains pensent avoir entendu un coup de feu. Ils pensent que Loïc aurait tiré un coup de feu vers l’extérieur mais cela n’a pas été confirmé.

Les forces de l’ordre ont été alertées du fort Chabrol. A leur arrivée, il semble que le jeune homme se serait retranché dans la cave avec ses parents. Loïc Vanderroost, était armé d’un couteau. Il aurait laissé sortir ses parents. Puis, à l’arrivée de la police, le forcené s’est précipité sur un policier en lui assénant un coup de couteau à la mâchoire et à l’arrière de la cuisse. C’est cela qui a entraîné la riposte policière. Un autre policier a tiré à deux reprises. Loïc a été abattu dans la cave.