C’est le grand jour pour Rodrigo Beenkens!

Wout van Aert, Remco Evenepoel, Arnaud De Lie, Cian Uijtdebroeks… Le cyclisme belge a un bel avenir devant lui. C’est d’ailleurs le sujet du nouveau livre de Rodrigo Beenkens, spécialiste cyclisme de la RTBF, qui sort ce mercredi en librairie.

L’ouvrage « Wout, Remco, & Co, les plus belles années du cyclisme belge » est désormais disponible à l’achat, au plus grand bonheur des fans du journaliste sportif. « Félicitations », « Hâte de le découvrir », « Commande en attente de livraison », peut-on lire en commentaires de sa publication sur Twitter.