La N-VA accuse le président de la CSC de «fraude sociale»: «Cela constitue un problème majeur et mérite un débat au parlement», le syndicat se défend

Cet accord présumé suscite de vives critiques de la N-VA et de l’Open VLD. « Ce que la CSC fait constitue un problème majeur et mérite un débat très sérieux au parlement flamand. C’est une gifle pour tous ceux qui travaillent aujourd’hui parce que leur salaire est utilisé pour payer ce genre de prestations et, dans ce cas, c’est clairement de la fraude sociale », a ainsi dénoncé Axel Ronse (N-VA).

« La sécurité sociale, c’est pour les gens qui ont le malheur de perdre leur emploi et de se retrouver involontairement au chômage. Utiliser volontairement ces allocations et trouver cela normal montre malheureusement à quel point certains syndicats menacent notre modèle de protection sociale. Ce n’est plus possible », a renchéri le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert.