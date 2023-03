Une juge enquête sur la RATP et un sous-traitant, accusés par un ouvrier d’exposition à l’amiante: des collègues «ne sont pas bien et ont peur»

– «Nuages de poussière » -

Racontant être, pour une fois, équipé de la tête aux pieds lors d’un chantier à la station Réaumur-Sébastopol fin juin 2017, Pascal décrit sa surprise : « On lève une plaque. Je demande où est l’amiante. On me désigne un trou, que j’avais moi-même cassé au marteau sans aucune protection » plusieurs années auparavant.