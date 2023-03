La zone de police Bruxelles Nord rejoint le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles

Situé à l’hôpital Saint-Pierre, le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles est un centre adapté et facilement accessible (24h/24 et 7j/7) aux victimes de violences sexuelles datant de moins de 7 jours.

Ce centre permet à chaque victime de violences sexuelles en région bruxelloise d’avoir accès à la même offre de services, à savoir : obtenir des soins médicaux, un examen médico-légal, une assistance psychologique et avoir la possibilité de porter plainte sur place. Les victimes se présentant à la police dans les communes de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode seront donc dorénavant également orientées vers le CPVS. Il a été démontré que les victimes qui reçoivent ces soins complets après des violences sexuelles ont une plus grande chance de guérison, se rétablissent plus rapidement et ont également un risque moindre d’être à nouveau victimisées. Dans un CPVS, les intervenants des différentes disciplines ont tous été spécifiquement recrutés et formés pour ces missions. C’est notamment le cas des inspecteurs/-trices mœurs de la Zone de Police Bruxelles Nord.