Le nouveau restaurant McDonald’s à Péruwelz recherche ses 50 futurs collaborateurs

À l’occasion de ces trois journées de recrutement, organisées en collaboration avec la Maison de l’Emploi, le Forem et Mirewapi, la Ville de Péruwelz ouvrira les portes de sa salle des mariages. Pour les managers, la journée de recrutement aura lieu le jeudi 2 mars prochain de 14h à 17h. Concernant les futurs équipiers, la journée de recrutement aura lieu le mardi 7 mars prochain de 9h à 12h. Les étudiants sont attendus le 15 mars de 14h à 17h. Avant de se rendre à l’une de ces journées de recrutement, les candidats intéressés doivent postuler auprès de la Maison de l’Emploi, du Forem, de Mirewapi ou sur workatmcdo.be.

« Le diplôme, l’expérience, l’âge, le sexe et l’origine n’ont pas d’importance. Et aucune première expérience n’est requise. Nous accueillons tout le monde avec grand plaisir chez McDonald’s », ajoute Anthony Wostyn-Mozas, le futur franchisé du nouveau fast-food. « Je suis à la recherche de différents profils et je valorise énormément la prise d’initiatives ainsi que la proactivité ».

Quatre à huit semaines de formation

Anthony Wostyn-Mozas, qui sera en charge du nouveau McDo, assure être « un homme de terrain qui vient d’une famille d’entrepreneurs ». Il recherche 25 équipiers encadrés par cinq nouveaux managers et une vingtaine d’étudiants. Une cinquantaine d’emplois sont donc à pourvoir. « Je suis impatient de démarrer ma première aventure chez McDonalds et de découvrir les futurs sourires qui formeront mon équipe », précise le principal intéressé. « L’épanouissement du personnel ainsi qu’une team bien formée sont la clé du succès. C’est pourquoi je veillerai particulièrement à être présent et à l’écoute de mon équipe », promet-il.

Avant l’ouverture à Péruwelz, tous les candidats sélectionnés recevront une formation afin d’acquérir des compétences pratiques comme les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, ainsi que des compétences transversales, telles que le travail en équipe et le service au client. Au total, il y a quatre à huit semaines de formation pour chaque collaborateur et manager et quelques jours pour chaque étudiant.