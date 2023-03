La députée framerisoise Catherine Fonck veut protéger l’emploi des femmes qui suivent des traitements contre l’infertilité: «Mon texte veut éviter toute crispation entre elles et leurs employeurs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’infertilité touche un couple sur six en Belgique et un enfant sur vingt naît suite à une procréation médicalement assistée ou une fécondation in vitro.

Cela ne laisse pas indifférente la députée Catherine Fonck (Les Engagés). Ce mercredi revient en Commission des affaires sociales, au Parlement fédéral, son texte de loi pour permettre aux travailleuses de s’absenter, avec maintien de la rémunération, pour faire un diagnostic ou suivre un traitement de l’infertilité. Autre objectif : éviter qu’elles fassent l’objet d’un licenciement pour avoir demandé ces congés.