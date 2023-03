Tennis de table: Adrien Rassenfosse éliminé au 1er tour en simple mais qualifié en double

Adrien Rassenfosse et Cedric Nuytinck ont ensuite disputé leur premier tour du tableau final en double. Ils ont écarté les Sud-Coréens Daeseong Cho et Sangsu Lee 3 sets à 0 (11-6, 16-14 et 11-9) de quoi se hisser en quarts de finale. À cette occasion, d’autres Sud-Coréens se présenteront de l’autre côté du filet: Jaehyun An et Seungmin Cho.