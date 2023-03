L’Union Européenne s’accorde sur une norme qui certifie le caractère durable de ses investissements : «Cela permettra des placements avec plus de confiance»

Les investisseurs témoignent d’un vaste appétit pour la « dette verte », destinée à financer des infrastructures d’énergies renouvelables, des transports faiblement carbonés, ou des logements bien isolés. Mais l’UE ne disposait pas encore d’une norme commune pour certifier le caractère durable des investissements.

La « norme européenne pour les obligations vertes », qui avait été proposée en juillet 2021 par la Commission, « permettra aux investisseurs d’orienter leurs placements avec plus de confiance vers des technologies et des entreprises plus durables », a souligné le Parlement dans un communiqué.