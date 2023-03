Frédéric Ernould élu à la commission techniquede l’Association Francophone d’Aïkido

Professeur à l’Akikai Namur, Frederic Ernould vient de vivre un grand moment dans sa vie d’Aïkidoka. En effet, il a tout juste été élu à la commission technique de l’Association Francophone d’Aïkido. « Il faut savoir que la fédération comporte différentes commissions. L’une d’entre elle est la commission technique, qui a pour but entre autre de faire passer aux élèves les examens de la ceinture noire. », nous explique-t-il. « Tous les quatre ans, un nouveau jury est nommé et les élections avaient justement lieux cette année. J’ai donc décidé de postuler. Nous étions 16 candidats au départ, pour 8 postes vacants, et j’ai finalement été sélectionné par le conseil supérieur, qui est constitué des trois plus hauts gradés de notre sport en région francophone. »

Alors que l’Aikido est un art martial non compétitif, Frederic Ernould a dû passer de nombreuses heures à s’entraîner pour pouvoir atteindre ce niveau. « En effet, nous ne sommes pas jugés sur des résultats en tournoi, mais bien sûr notre pratique de cet art, sur les stages auxquels nous participons et sur nos examens. », nous confie-t-il. « Au début, j’ai évidemment commencé la pratique de l’aikido en tant qu’élève, avant de devenir assistant puis professeur dans mon club. C’est 30 ans de travail au sein de cette grande famille qui m’a permis d’être élu au sein de la commission technique. »