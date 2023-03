Vers un permis de conduire numérique européen? «Il sera beaucoup plus simple de le remplacer, le renouveler ou l’échanger»

« Lorsque toutes les procédures se feront en ligne, il sera beaucoup plus simple de remplacer, de renouveler ou d’échanger un permis de conduire. Dans la même optique, il sera plus simple pour les citoyens de pays hors UE qui disposent de normes de sécurité routière comparables, d’échanger leur permis de conduire pour un permis européen »’, a commenté la commissaire aux transports, Adina Valean.

La proposition, qui prévoit des périodes d’adaptation technique, devra être soumise au Parlement européen et aux États membres.

Elle fait partie d’un paquet plus large de propositions, adopté mercredi par l’exécutif européen, sur la sécurité routière. La Commission s’est en effet fixé l’objectif d’atteindre près de zéro mort sur les routes et zéro blessé grave d’ici 2050, avec l’objectif intermédiaire de réduire les morts et blessés graves de moitié d’ici 2030.