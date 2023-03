Le gouvernement flamand ne parvient pas à un accord sur le dossier de l’azote

On ignore pour l’instant quand les discussions reprendront.

La réunion avait débuté mardi à 18h00. Après plus de 16 heures de réunion, aucun accord n’a pu être dégagé sur ces émissions d’azote qui empoisonnent depuis des mois la vie de la coalition N-VA/CD&V/Open Vld au nord du pays.

Alors que le gouvernement flamand s’était entendu il y a un an sur un grand plan azote, il a dû rouvrir la discussion à l’issue d’une enquête publique. Poussé par le Boerenbond et protégeant son ministre de l’Agriculture, Jo Brouns, le CD&V estime que les agriculteurs sont trop durement touchés par les restrictions envisagées – qui incluent des fermetures d’exploitations jugées trop grandes émettrices d’azote et classées « rouge » –, par rapport aux industriels.