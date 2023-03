Le patron d’Ahold Delhaize voit son salaire annuel passer à plus de 6,5 millions d’euros grâce aux résultats «robustes»

Frans Muller a vu sa rémunération augmenter grâce aux résultats « robustes » obtenus par Ahold Delhaize au cours de l’année écoulée, est-il écrit dans le rapport annuel. Le chiffre d’affaires et la marge bénéficiaire sous-jacente ont augmenté, tandis que d’autres objectifs tels que le flux de trésorerie, la part d’aliments sains et la gestion des déchets ont également été pris en compte.

En Belgique, la situation sociale est actuellement tendue, Delhaize ayant récemment dénoncé la convention collective sur l’organisation des magasins. La chaîne de supermarchés veut « une organisation plus efficace au sein des magasins ». Les syndicats craignent cependant « plus de flexibilité, plus de polyvalence et même des licenciements ou des fermetures ».