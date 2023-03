Vénus et Jupiter alignés ce mercredi soir dans le ciel, «elles seront très proches dans le ciel»

« Jupiter et Vénus seront très proches visuellement mais pas dans l’espace où elles conservent évidemment une distance d’un milliard de kilomètres environ », explique Isabelle Ansseau, astronome à l’Observatoire Centre Ardenne. Ces deux planètes ont une orbite semblable, ce qui facilite leur rapprochement : « Vénus tourne autour du soleil en 9 mois et Jupiter en 11 ans », raconte-t-elle.

Vous avez sûrement aperçu dans le ciel deux étoiles briller plus que les autres. Il s’agit en réalité de deux planètes, Vénus et Jupiter, qui, ce mercredi 1er mars et certainement dans les jours à venir, devraient être alignées. Après les aurores boréales, voici un autre spectacle dans le ciel que vous ne pourrez pas manquer. Plusieurs facteurs expliquent ce rapprochement, visible à l’œil nu.

Mais alors, pourquoi brillent-elles plus que les autres astres ? Une étoile émet sa propre lumière, là où les planètes reflètent celle du soleil : « Vénus est très proche du soleil, il est donc normal qu’elle puisse refléter facilement la lumière du soleil et Jupiter est la planète la plus grosse du système solaire », affirme Isabelle Ansseau qui poursuit : « A titre de comparaison, Saturne a une taille inférieure et est assez loin, ce qui fait qu’elle réfléchit moins la lumière ». Profitez donc de ce spectacle car celui-ci se reproduit une fois par an, sans forcément être visible : « Si elles sont cachées par le soleil, on ne les verra pas ! »