NRJ+, la nouvelle radio qui envahit les ondes dès ce lundi... pour se replonger dans les années 90 et 2000

Après Viva+ (la déclinaison de VivaCité qui diffuse le meilleur des années 60 et 70), après Nosta + (aussi destinée aux auditeurs plus âgés), voici donc... NRJ+. Ce petit « + » qui devient donc très tendance... Rassurez-vous : NRJ, avec Julie Taton et Cauet, existe toujours. NRJ+, c’est juste une radio en plus, qui vient compléter l’offre de plus en plus riche du DAB+. NRJ+ ne sera donc pas, comme Viva+ et Nosta+, disponible en FM. Mais ce n’est pas grave : le DAB+ (voir ci-contre) est destiné à remplacer la FM dans le futur. Son confort d’écoute est de plus en plus important. C’est donc logique que son offre s’étoffe. Même si, victime collatérale, Chérie FM disparaît (mais reste disponible en streaming).

Mais que va donc proposer NRJ+ par rapport à sa grande soeur NRJ ? Sa promesse : diffuser le meilleur des années 90 et 2000. Cette radio sera donc consacrée à une des périodes les plus prolifiques en hits, mais elle proposera aussi un réel accompagnement avec une équipe d’animateurs et l’essentiel de l’info. « NRJ+ est une véritable alternative à NRJ », insiste Nicolas Fadeur, Directeur des Programmes de NRJ. « Cette nouvelle radio se veut plus musicale et plus adulte. Elle est totalement complémentaire à NRJ en proposant une promesse claire et forte : le meilleur des hits des années 90 et 2000. ».