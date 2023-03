L’Europe veut une interdiction totale de l’alcool pour les nouveaux conducteurs

La proposition de la Commission s’inscrit dans un ensemble plus large de propositions en matière de sécurité routière. Elle souhaite introduire de nouvelles infractions dans tous les États membres, telles que des stationnements dangereux, des dépassements dangereux et des distances insuffisantes, afin de mieux protéger les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs et de motocyclettes.