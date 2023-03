Cafés Rombouts part à la recherche du « Belgian Junior Coffee Ambassador » 2023

Le mercredi 8 mars, Cafés Rombouts recherchera pour la 13e fois, le meilleur barista junior de Belgique. 17 étudiants de différentes écoles hôtelières – dont deux néerlandaises – s'affronteront à l’école Ter Groene Poorte, à Bruges, pour devenir le Belgian Junior Coffee Ambassador (BJCA) 2023.

Le concours BJCA fait partie d'un programme de formation sur le café, destiné aux écoles hôtelières. Après un module théorique, les jeunes amateurs de cafés (un par école) sont mis au défi de préparer quatre espresso, quatre cappuccino et deux « slow coffees » (cafés filtres) devant un jury professionnel, le tout dans les règles de l'art. Les candidats doivent également passer une épreuve de « cup tasting». Le jury, qui compte parmi ses membres des champions nationaux et internationaux dans leur spécialité de café et des experts venus d'établissements étoilés, désignera le gagnant du BJCA 2023. Le premier prix est un voyage au Brésil, le pays du café par excellence, pour l'étudiant lauréat et son professeur.