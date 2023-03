La journée dédiée à la santé et au bien-être d’Anderlues se déroulera le samedi 18 mars, à la Maison des Sports

Plusieurs exposants auront le plaisir de présenter leurs spécialités liées au bien-être le samedi 18 mars, de 10h à 16h30, à la Maison des Sports d’Anderlues.

« Il y aura également un apéro bien-être vers midi et de nombreuses activités, comme du stretching, du yoga et j’en passe. Toutes les activités et l’entrée à l’événement sont gratuites. La journée a été lancée un an avant le Covid. La crise sanitaire a grandement compliqué l’organisation de l’événement, mais ce sera une belle reprise, assurément. La journée se prolongera avec la remise des mérites sportifs de la Ville d’Anderlues, dès 18h », explique Rudy Zanola, échevin des Sports d’Anderlues.