Hallepoort, la future porte d’entrée de la ville de Halle

BB Real Estate SRL, pour Berckmans et Beerens, ses cofondateurs, lance aujourd’hui une émission obligataire de 1,75 million d’euros, via la plateforme de crowdlending BeeBonds, pour cofinancer la réalisation du projet. Et plus précisément l’achat du terrain et le début des travaux, en complément d’un emprunt bancaire et des fonds propres de l’entreprise.

« Dans notre métier, il faut à la fois être patient et prompt à saisir les opportunités », explique Pierre Beerens. « A la base, j’avais repéré un terrain en vente sur lequel nous aurions pu construire un petit immeuble sur fonds propres. Mais de fil en aiguille, il s’est avéré que les propriétaires des parcelles adjacentes étaient aussi prêts à nous les céder. C’est ainsi que le projet a changé d’échelle, en nombre de m² et en budget. En Flandre, le crowdlending n’est pas encore très connu dans notre secteur donc je n’y avais pas pensé au départ. J’ai entendu parler de BeeBonds récemment par un ami qui avait lui-même réalisé avec succès sa levée de fonds sur la plateforme. J’ai été immédiatement séduit par le principe de démocratiser des rendements habituellement réservés aux grands investisseurs.»

Le permis de construire du projet Hallepoort a été octroyé fin 2022. L’acquisition du terrain regroupant les différentes parcelles, effectuée sous condition suspensive de permis, va donc pouvoir être actée dans les prochaines semaines. La commercialisation débutera dès le 2e trimestre et le début de la construction est planifié au 3e trimestre 2023.

Les atouts du projet

La ville historique et animée de Halle, à la limite de la région du Pajottenland, est entourée du célèbre Bois de Halle. Elle ne manque pas de charme, tant pour les familles que pour les jeunes actifs et les seniors.

Le projet Hallepoort devrait séduire en particulier les jeunes acquéreurs néerlandophones qui travaillent à Bruxelles ou en Flandre. Il offre à la fois une mobilité exceptionnelle, toutes les commodités à proximité, et des prix plus accessibles que dans les grandes villes.

Situé à proximité de grands axes routiers (N6, R0, E19), d’une autoroute à vélo permettant de rejoindre Bruxelles en 30 minutes et des transports en commun (bus De Lijn et Tec) vers Bruxelles, Buizingen ou Lembeek, il est aussi à 10 minutes à pied de la gare de Halle et à 15 minutes à pied (6 minutes en vélo) du centre-ville.

De nombreux magasins et supermarchés, plusieurs écoles maternelles, primaires et secondaires et deux centres sportifs sont également proches.

« Nous avons veillé à concevoir des appartements traversants pour un maximum de luminosité, avec les chambres côté rue dotées d’une isolation acoustique optimale et les pièces de vie à l’arrière (côté ouest) pour bénéficier du calme et de la vue sur champs, avec de magnifiques couchers de soleil. Chez BB Real Estate, nous sommes très attachés à construire des bâtiments durables répondant aux normes environnementales les plus strictes. Nous avons prévu un chauffage au sol, alimenté par des pompes à chaleur et des panneaux solaires », déclare Pierre Beerens.

Le projet disposera également de 55 places de parking, d’un espace de covoiturage, de bornes de recharge pour les voitures électriques et de 114 places de parking pour vélos.

Attirer davantage d’investisseurs flamands

« Nous sommes ravis d’accompagner ce projet qui, je l’espère, nous fera davantage connaitre en Flandre où de nombreux investisseurs pourraient être intéressés par le crowdlending. Côté garantie pour protéger au maximum les investisseurs, la première tranche d’intérêt sera bloquée au moment de la réception des fonds et nous avons obtenu une garantie indépendante exigible à première demande, irrévocable et inconditionnelle », précise Joël Duysan, CEO de BeeBonds.

Chaque nouvel investisseur actif sur la plateforme de crowdlending participera aussi indirectement à l’inclusion sociale. Beebonds a signé, fin janvier 2023, un accord de partenariat avec United Fund for Belgium (UFB) qui collecte des fonds auprès des entreprises pour soutenir des associations qui luttent contre l’exclusion et la pauvreté. BeeBonds reverse désormais une partie de ses honoraires à UFB pour chaque primo-investisseur.

Détails de la levée de fonds

Elle s’adresse aux investisseurs privés et aux personnes morales.

Les investisseurs intéressés trouveront toutes les informations pratiques sur le site de BeeBonds : www.beebonds.com/projets/

L’objectif est d’atteindre 1,75 million d’euros au maximum, prêtés pour une durée de 2 ans, avec un rendement annuel brut de 8%.

La levée de fonds servira à financer l’achat du terrain et le démarrage des travaux en complément d’un emprunt bancaire, des fonds propres de l’entreprise et d’avances des actionnaires.

Les investisseurs BeeBonds bénéficieront d’une garantie indépendante et à première demande irrévocable et inconditionnelle en faveur du bénéficiaire.