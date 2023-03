Avertissement de Colruyt à la suite de plaintes de clients

En concertation avec l’AFSCA, Retail Partners Colruyt Group a donc décidé de retirer le produit concerné de la vente, indique-t-il mercredi.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Le produit a été vendu entre le 20 septembre dernier et le 27 février dans les Spar, Alvo et des magasins d’alimentation générale.