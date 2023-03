Les messages énigmatiques de Karim Benzema, qui ne digère pas sa troisième place aux trophées The Best (photos)

Lionel Messi a été élu meilleur joueur de football de l’année 2022, lundi soir à l’occasion du gala The Best FIFA Football Awards. L’Argentin de 35 ans, qui a remporté sa première Coupe du monde le 18 décembre dernier au Qatar, a été préféré aux Français Kylian Mbappé (PSG) et Karim Benzema (Real Madrid), les deux autres finalistes. Et ce dernier semble mal digéré le fait de ne finir que 3e dans ce classement.

Le lendemain, l’attaquant du Real a partagé un message où figure son palmarès sur la période prise en compte pour le prix The Best. Il a poursuivi sur sa lancée avec une photo de lui de Vinicius, auteur lui aussi d’une belle saison au Real mais absent du onze-type notamment, avec écrit « The Beasts » (les bêtes, NDLR) par-dessus, comme un détournement clair de « The Best ».