Ce papa ne s’attendait pas à cette annonce de son fils Nathaniel sur sa vie intime: «Comment ça marche? Comment peut-on avoir des relations sexuelles avec?» (vidéo)

C’est une annonce des plus insolites que Nathaniel a faite à son père, Gary, lors d’une émission télé sur les étranges addictions. Il n’a pas attendu avant de se jeter à l’eau et d’avouer à son père qu’il était en couple avec sa voiture. « J’ai une relation avec Chase », a-t-il expliqué, en faisant référence à son bolide, avant de préciser. « C’est une relation qui est à la fois sexuelle et émotionnelle. »

La séquence montre le père totalement abasourdi devant les paroles de son fils. Il finit tout de même par réagir en posant une question. « Comment ça marche ? Comment peut-on avoir des relations sexuelles avec une voiture ? » Ce à quoi Nathaniel répond : « C’est surtout beaucoup de frottements contre Chase. »