11 tonnes de dons collectés à Saint-Josse sont arrivées en Turquie par avion militaire

La commune de Saint-Josse a récolté 11 tonnes de dons pour les populations victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Le matériel collecté au Centre communal de dons a ainsi pu être acheminé par avion militaire depuis l’aéroport de Melsbroek vers Incirlik, au plus proche des zones sinistrées.

« Au moment du départ de l’Airbus chargé de tout le matériel récolté, l’émotion était palpable. Voir ces dons généreusement apportés, soigneusement triés par des bénévoles partir vers celles et ceux qui souffrent démontre la force de l’union. Avec l’addition de toutes les bonnes volontés, tout devient possible. Les grands et les petits gestes font la différence et nous en sommes reconnaissants », déclare le bourgmestre Emir Kir.