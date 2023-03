FixMyStreet dépasse la barre des 400.000 incidents signalés à Bruxelles

Développé et géré par Paradigm (opérateur informatique de la Région bruxelloise), FixMyStreet permet aux Bruxellois de signaler rapidement des incidents qui ont lieu dans l’espace public à Bruxelles. La démarche est simple : il suffit de prendre une photo de l’incident et de la partager via le site web ou l’application mobile.

« Problème d’éclairage public avenue de la Reine à Schaerbeek », voici le tout premier incident signalé par un citoyen sur FixMyStreet en mars 2013. En 10 ans, 435.440 autres signalements ont été encodés sur la plateforme dont 247.612 par des citoyens et 199.305 par des professionnels (agents de quartier, gardiens de la paix, etc.). Certains incidents pouvant être signalés par plusieurs utilisateurs.

Et depuis 10 ans, la plateforme a séduit de nombreux utilisateurs. Le nombre de signalements effectués sur FixMyStreet est d’ailleurs en croissance constante depuis 2013. Si on comptait à peine 6.997 incidents encodés en 2013, ce chiffre grimpe à 97.123 pour l’année 2022, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2021.

Sans surprise, ce sont les incidents liés à la propreté publique qui tiennent le haut du panier et sont les plus nombreux à être recensés : 51.534 en 2022 et 222.405 en 10 ans. Ils sont suivis par ceux liés à la voirie, 16.293 en 2022 et 93.715 sur 10 ans.