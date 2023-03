«Pas une surprise d’être sorti au premier tour»: Amadou Onana revient sur la Coupe du monde des Diables rouges au Qatar

Amadou Onana a disputé sa première Coupe du monde sous le maillot des Diables rouges en décembre dernier. Malheureusement, le parcours de la Belgique n’a pas été particulièrement heureux avec une élimination dès la phase de groupes. Le jeune milieu de terrain est revenu sur ce Mondial raté pour So Foot.

« Nos performances n’ont pas été à la hauteur », constate assez franchement Onana. « Quand on voit la manière dont on a joué, ce n’est pas une surprise d’être sorti au premier tour. Dans le vestiaire, je n’ai pas vu de tensions ou quoi que ce soit. Mais pour en revenir au terrain, quand je vois une équipe comme le Maroc, la mentalité et la hargne avec lesquelles ils ont joué, tout ça n’était pas présent dans nos matchs. Il y a des regrets, car on aurait aimé aller plus loin, pour certains c’était d’ailleurs leur dernière Coupe du monde. Mais on ne peut pas être surpris de ce qu’il s’est passé. »