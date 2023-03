Ça Va Saigner à Nismes

Le Centre Culturel Action-Sud reçoit une personnalité attachante et survoltée ce samedi 11 mars à 20 h à la salle Echo d’Avignon : Eric Boschman. On ne présente plus cet enfant du pays qui est devenu un sommelier réputé puis homme de médias et qui monte dorénavant sur scène dans son propre spectacle.

Il y a peu, il se produisait au Cirque Royal dans la soirée philanthropique « Ni dieux ni maîtres mais des amis » et remportait un vif succès.